İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTON, üniversiteler ile geliştirdiği yaratıcı iş birlikleriyle sürdürülebilir kent vizyonuna önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda İstanbul Beykent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile iki önemli proje hayata geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - Kent mobilyalarına estetik ve kaliteli çözümler sunan kentsel mekânlara farklılık ve değer katan İSTON AŞ, akademik iş birlikleriyle eğitim alanına da katkı sağlıyor. İSTON x Akademi Sergileri kapsamında İstanbul Beykent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile hayata geçirilen iki ayrı proje; kent yaşamına estetik, işlevsel ve doğa dostu bir bakış açısı getiriyor. Genç tasarımcıların vizyonunu profesyonel süreçlerle buluşturan bu projeler hem ekolojik farkındalığın artmasını hem de kentsel tasarımın geleceğine yönelik güçlü bir adım atılmasına vesile oluyor.

Bu iki projenin bir araya getirildiği özel bir sergiyle, İstanbul’a ve kent tasarımına duyulan heyecan, somut bir şekilde gözler önüne seriliyor. İSTON’un genç tasarımcılarla birlikte geleceğe attığı bu yaratıcı adımlar, tüm İstanbulluları ilham verici bir yolculuğa davet ediyor. 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da Yedikule Gazhanesi Hangar’da kapılarını açacak olan sergi, iki hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Katılımcılar, doğayla uyumlu oyun alanlarından kent mobilyalarına uzanan geniş bir tasarım yelpazesinde, genç zihinlerin şehre nasıl dokunduğuna tanıklık edebilecek.