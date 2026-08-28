DAĞDER Genel Başkanı Derya Başak, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bursa'nın Keles ilçesini temsil eden 'Keles Bebeği'ni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye takdim etti.

BURSA (İGFA) - Muş'ta, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda düzenlenen programlara DAĞDER yönetimi de katıldı. Etkinlikte, Dağ Yöresi'nin geleneksel kültürünü ve yöresel yaşamını yansıtan Keles Bebeği'nin Bakan Çiftçi'ye sunulması, Bursa'nın yerel değerlerinin tanıtımı açısından anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.

'KÜLTÜREL MİRASI GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYORUZ'

DAĞDER Genel Başkanı Derya Başak, Dağ Yöresi'nin kültürel mirasını Türkiye'nin farklı noktalarında tanıtmayı önemsediklerini belirterek, Keles Bebeği'nin bu mirasın önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Başak, Malazgirt gibi tarihi bir programda yöresel değeri takdim etmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, kültürü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini kaydetti.

Açıklamada DAĞDER'in yalnızca kültürel mirası korumakla kalmadığı, aynı zamanda eğitim, gençlik, kadın ve sosyal dayanışma alanlarında da çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Derneğin, yerelden evrensele uzanan bir anlayışla ulusal ve uluslararası projeler geliştirdiği vurgulandı. DAĞDER, programda gösterdiği ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ve Vakıf Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür etti.