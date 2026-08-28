Bursa'da Balkan kültürünü buluşturan 20. Osmangazi Belediyesi Uluslararası NAKEM Balkan Festivali, geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı. Farklı ülkelerden gelen halk dansları topluluklarının renkli kıyafetleri, müzikleri ve gösterileriyle renklenen yürüyüş, zengin kültürel mirası Osmangazi sokaklarına taşıdı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Balkan coğrafyasının ortak kültürel mirasını yaşatmak, kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmek ve farklı ülkelerden toplulukları aynı çatı altında buluşturmak amacıyla düzenlediği NAKEM Uluslararası Balkan Festivali'ni görkemli bir başlangıçla gerçekleştirdi.

Zafer Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel kortej yürüyüşüne Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Necati Gezer'in yanı sıra Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, Namık Kemal Halk Oyunları Derneği Başkanı Celal Yalçın, belediye başkan yardımcıları, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Farklı ülkelerden Osmangazi'ye gelen halk dansları ekipleri, yöresel kıyafetleri ve ülkelerinin bayraklarıyla kortejde yer aldı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş boyunca sergilenen danslar ve geleneksel ezgiler, mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Sokakları dolduran vatandaşlar da alkışlarıyla coşkuya ortak olurken, farklı kültürlerin aynı yürüyüşte buluşması kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koydu.