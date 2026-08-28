Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında Şelale Tıp Merkezi'nde sünnet olan çocukları ziyaret etti. Başkan Uysal, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni kapsamında, yaşları 5 ile 12 arasında değişen 121 çocuk Şelale Tıp Merkezi'nde sünnet oldu.

Çocukları merkezde ziyaret eden Başkan Uysal, ailelerle sohbet etti, çocuklara okul çantası armağan etti.

Başkan Uysal, çocukların bu özel günlerinde yanlarında olmanın ve mutluluklarını paylaşmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, 'Tüm çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı ve güzel bir gelecek diliyoruz. 28 Ağustos'ta düzenleyeceğimiz şölenimize de tüm Muratpaşalıları bekliyoruz' diye konuştu.

Sünnet olan çocuklar için bugün saat 19.00'da Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda 12'nci Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlenecek. Sünnet kıyafetlerinin de Muratpaşa Belediyesi tarafından hediye edileceği çocukları gece boyunca oyunlar, çeşitli aktiviteler ve sürprizler bekliyor. Şölende ayrıca Murat Balaban konser verecek.