İzmir Narlıdere Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların bahçelerinde yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 'Öğrenci kardeşlerimizin ve öğretmenlerimizin temiz, ferah ve sağlıklı bir ortamda ders başı yapması için tüm imkânlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz

İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde, öğrenci ve öğretmenlerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda ders başı yapabilmesi amacıyla okullarda geniş kapsamlı bir temizlik hamlesi başlattı.

Yaz boyunca, mevsim koşullarına maruz kalan okul bahçelerinde titiz bir çalışma yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahçeleri tazyikli suyla yıkarken, çevrede bulunan atıklar ve çöpler de bertaraf edildi.

Son olarak Ilıca Mahallesi'nde yer alan Kılıçaslan İlkokulu'nda çalışma gerçekleştiren ekipler, okulun bahçesini öğrencilerin güvenle koşup oynayabileceği hale dönüştürdü.

Öğrencilerin günün önemli bir bölümünü geçirdiği ortak kullanım alanlarını yeni döneme hazırlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk ders zilinin çalacağı 14 Eylül'e kadar tüm okullarda çalışmalarını tamamlayacak.

TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ellerindeki tüm imkânlarla eğitime desteğe devam ettiklerini devam ederek, 'Talep eden okullara verdiğimiz boya badana desteğinden sonra şimdi de ilçemizdeki tüm devlet okullarının bahçelerinde yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz.

Öğrenci kardeşlerimizin ve öğretmenlerimizin temiz, ferah ve sağlıklı bir ortamda ders başı yapması için tüm imkânlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz. Eğitim kurumlarımızın, öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrencilerilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarı, mutluluk ve güzellikler getirmesini diliyorum' diye konuştu.