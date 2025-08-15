Sekiz yıl aradan sonra hazırladığı, 16 şarkıdan oluşan Paşa Gönül Şarkıları albümündeki eserlerini görselleştirmeye devam eden Sezen Aksu, yeni videosunu “Gemiler” şarkısı için hazırladı.

İSTANBUL (İGFA) - Daha önce “Doğrucu” ve “Linç” videolarının yayınlandığı Sezen Aksu’nun Paşa Gönül Şarkıları albümü, yayınlandığı andan itibaren dijital platformlardaki listelerde ilk sıralara yerleşerek büyük ilgi gördü.

Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Gemiler”in albümde Ozan Bayraşa, Ersay Üner, Okay Barış & Murat Bulut imzalarıyla üç ayrı düzenlemesi bulunuyor.

Şarkının Ozan Bayrasa düzenlemesine tamamı yapay zekâ ile hazırlanan videonun yönetmenliğini Amon Blaze üstlendi.