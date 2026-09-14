Trabzon Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerini güçlendirmek amacıyla filosuna 10 yeni otobüs ekledi. Başkan Ahmet Metin Genç, otobüs sayısının 174'e yükseldiğini belirterek, ulaşımda konfor ve güvenliği artırmaya devam edeceklerini söyledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerini güçlendirmek amacıyla ulaşım filosuna 10 yeni otobüs daha kazandırdı.

Araçların hizmete alım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, otobüs sayısının 174'e yükseldiğini belirterek, ulaşım hizmetlerini daha konforlu hale getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde toplu taşıma hizmetlerini daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla ulaşım filosuna 10 yeni otobüs kazandırdı.

Pazarkapı'daki TULAŞ yerleşkesinde gerçekleştirilen otobüslerin hizmete alım törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, ilçe belediye başkanları, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Anadolu Isuzu Türkiye Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Başkan Genç, ulaşımın şehrin en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu belirtti.

TOPLU ULAŞIMA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Otobüs filosunu yenilediklerini belirten Genç, 'Göreve geldiğimiz andan itibaren halkımızın daha hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi için büyük bir gayret içerisinde olduk. Bu doğrultuda, göreve geldiğimizde 168 olan otobüs filomuzda 25 aracın ekonomik ömrünü tamamladığını gördük. Yaptığımız takviyelerle birlikte filomuza 31 yeni otobüs kazandırdık. Bugün hizmete aldığımız 10 otobüsle birlikte filomuzu 174 araca yükseltmiş olduk. Böylece hem otobüs filomuzu yeniledik hem de vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırdık. Hepimiz biliyoruz ki günlük hayatımızdaki en büyük stres kaynaklarından biri ulaşım ve trafikte geçirilen zaman. Bu nedenle toplu ulaşıma büyük önem veriyoruz. Toplu ulaşımı teşvik etmek, desteklemek ve filomuzu yenilemek, vatandaşlarımızın toplu taşımaya olan ilgisini de artırıyor. Bu da bireysel araç kullanımının azalmasına ve dolayısıyla şehir içindeki trafik yükünün hafiflemesine katkı sağlıyor. Biz de Trabzon'da ulaşımın daha rahat ve konforlu hale gelmesi için bu konuya büyük önem veriyor, gereken çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla otobüs filomuzu 174 araca ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

ELEKTRİKLİ OTOBÜS YATIRIMI ONAYLANAN TEK ŞEHİR

Başkan Genç, Trabzon'un elektrikli otobüs yatırımı konusunda Türkiye'de onay alan tek şehir olduğunu da belirterek, 'Şu anda Türkiye'de elektrikli otobüs yatırımı onaylanan tek şehir Trabzon'dur. Bu yatırımlar dış finansman kapsamında olduğu için onayları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından veriliyor. Şu anda yalnızca Trabzon'un projesi onaylanmış durumda. Bu süreçte katkı sağlayan, hiçbir programımızda bizi yalnız bırakmayan AK Parti Trabzon Milletvekilimiz Yılmaz Büyükaydın'a ve bütün milletvekillerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bu iş bir kadro işidir. Her şey sadece bizim yönettiğimiz bütçeyle kaim değildir. Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız proje kapsamında, Trabzon'umuzun heyecanla beklediği ve 30 yıldır hayalini kurduğu raylı sistemin temelini attık. İnşallah dört yıl sonra tren Trabzon'da olacak ve metro tarzında bir sisteme kavuşacağız. Böylece şehrimizin ulaşım sorununu önemli ölçüde çözmüş olacağız' diye konuştu.

PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Trabzon için çalışmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Genç, 'Bunu yapmamız da lazım. 'Hal ve şart ne olursa olsun çalışacağız, gayret edeceğiz' dedik. Milletvekillerimiz, bakanımız, il başkanımız ve belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte şehrimiz için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber Trabzon'umuz için çalışıyoruz. Daha güzel hizmetleri hayata geçirmeyi de Allah bize nasip etsin. Hayırlı olsun, şehrimize hayırlar getirsin' ifadelerini kullandı. Başkan Genç'e otobüs hizmete alım töreninde günün anısına sembolik anahtar teslim edildi.