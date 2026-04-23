Filistinli çocuklar ve Trabzon'daki köy okullarına destek amacıyla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 'Ses Ver! Kültür Sanat ve Dayanışma Projesi'nin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Bu organizasyon, şehrimizin kültür sanata olan ilgisini ve dayanışma ruhunu net bir şekilde ortaya koyuyor' dedi.

TRABZON (İGFA) - Filistin'deki mazlumlara ve köy okullarına destek olmak amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları iş birliğinde hazırlanan 'Ses Ver! Kültür Sanat ve Dayanışma Projesi'nin açılışı yapıldı. Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen çocuk korosu konseri, Filistin temalı şiir dinletisi ve 45 özel eserden oluşan sergi ile başlayan açılışa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, protokol üyeleri, siyasi partilerin il başkanları, projenin gönüllü koordinatörleri olan Başkan Genç'in eşi Arzu Genç ve AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ile çok sayıda sanatsever katıldı.

TRABZON'UN DAYANIŞMA RUHUNU GÖSTERDİ

Projenin önemine dikkat çeken Başkan Genç, 'Hakikaten çok güzel bir sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldik. Böylesine yoğun bir katılımın olması bizleri ayrıca memnun ediyor. Bu tablo, şehrimizin kültür ve sanata olan ilgisini ve dayanışma ruhunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu ilgi aynı zamanda büyük bir kültür sanat merkezine olan ihtiyacı da açıkça gösteriyor. Bu doğrultuda gerekli adımları attık, protokollerimizi imzaladık. İnşallah en kısa sürede Trabzon'a yakışır bir kültür sanat merkezini şehrimize kazandıracağız. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bugün burada sanatın ve sosyal sorumluluğun iç içe geçtiği çok özel bir çalışmaya şahitlik ediyoruz. Özellikle çocukların yaşadığı zorlukları düşündüğümüzde, bu tür projelerin değeri daha da artıyor. Sergilenen 45 eserin ekonomik değere dönüşerek hem ilimizdeki ihtiyaç sahibi çocuklara hem de Filistin'deki çocuklara destek olarak gidecek olması son derece anlamlıdır. Bu kıymetli organizasyonda emeği bulunan koordinatör Yıldıray Yıldırım'a, gönüllü koordinatörlerimize ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Başta kıymetli eşim Arzu Hanım olmak üzere, Ayfer Cihan Hanım'a ve emeği geçen tüm hanımefendilere şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'

SERGİNİN GELİRİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Başkan Genç'in eşi Arzu Genç ve AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan'ın hat sanatı workshop çalışmalarının da aralarında bulunduğu toplam 45 eserin yer aldığı sergi 30 Nisan'a kadar açık olacak. Ayrıca yazar Bahriye Kefelioğlu'nun 'Elmadan Korkan Prenses' adlı kitabı, Kadın Yaşam Merkezi tarafından hazırlanan Filistin temalı broşlar ve çeşitli hediyelik ürünlerin bulunduğu özel tasarım çantalar da satışa sunulacak. Elde edilecek tüm gelir, Trabzon'daki köy okullarına bağışlanarak dezavantajlı öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi gibi destekler sağlanacak. Proje kapsamında tiyatro oyunları da sahnelenecek. Trabzon Oda Tiyatrosu 5 oyunu ücretsiz sahneleyecek, 1 oyun ise Filistin'e destek amacıyla bağış usulüyle izleyiciyle buluşacak. Elde edilen gelir Gazze'deki mazlumlara gönderilecek.