Yaklaşık iki yıldır BURULAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Fahrettin Beşli, görevini Mehmet Kürşat Çapar'a devretti. Beşli, görev süresine ilişkin teşekkür ve değerlendirmelerde bulundu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da toplu ulaşımın önemli kurumlarından BURULAŞ'ta görev değişimi yaşandı. 25 Nisan 2024 tarihinde Genel Müdürlük görevine başlayan Fahrettin Beşli, görevini önceki Genel Müdür Mehmet Kürşat Çapar'a devretti.

Görev süresine ilişkin bir veda mesajı paylaşan Beşli, kendisine güvenen yöneticilere, sürece katkı sunan paydaşlara ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Kurum içinde hayata geçirilen projelerin arkasındaki en büyük gücün çalışanlar olduğunu vurgulayan Beşli, 'Tüm çözümlerin ve başarılı uygulamaların fikir ve emek kaynağı mesai arkadaşlarımdır' ifadelerini kullandı.

Fahrettin Beşli, görev süresi boyunca 2 yıllık icraatlar, 5 yıllık projeler ve 10 yıllık hedefler doğrultusunda önemli adımlar atıldığını belirterek, kısıtlı imkanlara rağmen kurumun mali yapısında iyileşme sağlandığını kaydetti.BURULAŞ'ı güçlü bir ekip ve yükseliş eğilimi gösteren mali tablolarla devretmenin memnuniyetini yaşadığını ifade eden Beşli, sürücü, personel ve yolcular için 'hayırlı yolculuklar' temennisinde bulundu.