Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 Üretim Yılı Sertifikalı Tohum ve Fidan Kullanım Destekleme Ödemeleri için son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğunu duyurduBURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 Üretim Yılı Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Fidan Kullanım Destekleme Ödemelerine ilişkin önemli bir duyuru yayımladı.

Üreticilerin desteklerden faydalanabilmesi için başvurularını 31 Temmuz 2025 mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Müdürlük, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı oldukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne faturalarıyla birlikte başvuru yapmaları gerektiğini belirtti.

Destekleme ödemeleri, sertifikalı tohum ve fidan kullanarak üretim yapan çiftçilerin tarımsal verimliliğini artırmayı hedefliyor.