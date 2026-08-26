Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine seçilen belediye başkan vekilinin görevine mahkemece yürütme durdurma kararı verildi. Valilik, yeni seçim yapılana dek görevi meclisin birinci başkan vekilinin yürüteceğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine seçilen belediye başkan vekiline ilişkin meclis kararının yürütmesi, mahkeme tarafından durduruldu.

İstanbul Valiliği, geçici görevin kim tarafından yürütüleceğini açıkladı.İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/994 sayılı kararıyla tutuklanan Dedetaş'ın yerine, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı kararıyla belediye başkan vekili seçilmişti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 'dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden' 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca bu kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince belediye başkan vekili yeniden seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nin birinci başkan vekili; bulunmaması halinde ikinci başkan vekili, belediye başkanlığı görevini vekaleten yürütecek.

Hatırlanacağı, karar, son seçimlerdeki AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in itirazı üzerine alındı.