Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Bursa’da ilk kez organik salep üretimi yapılacak. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere salep yumrularının %75’i ve sertifikasyon masraflarının tamamı Bakanlık tarafından karşılanacak.BURSA (İGFA) - Bursa, organik tarım potansiyelini salep üretimiyle güçlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Orhan-ı Kebir Saleple Tanışıyor” projesi hayata geçiriliyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı gönüllü üreticilere sağlanan destekle, salep yumrularının maliyetinin yüzde 75’i ve organik tarım sertifikasyon masraflarının tamamı Bakanlık tarafından karşılanacak.

BURSA, SALEP ÜRETİMİNDE LİDERLİĞİ HEDEFLİYOR

Salep yumrularının dağıtım töreninde konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, “Bursa, yaban mersini ve kivi üretiminde Türkiye’de lider. Salep üretiminde de aynı başarıyı hedefliyoruz. Şu anda 12 da alanda, 75 müteşebbis ve 116 ürünle organik tarım yapıyoruz. Bu rakamları artırarak çevreyi, havayı, suyu ve toprağı koruyarak organik üretimi yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

Ceylan, küresel iklim değişikliğine karşı çevreyi korumanın önemine vurgu yaparak, üreticileri tebrik etti ve bereketli bir üretim diledi.

Törende, Muğla Salep Birliği Başkanı Volkan Uygun, salep yetiştiriciliği hakkında bilgi verdi. Ardından, yaban mersini ve salep yetiştiricisi Gürkan Andaç’ın bahçesinde uygulamalı salep dikimi eğitimi gerçekleştirildi. Büyükorhan ilçesinde 700 metrekare alanda başlatılan proje, pazarlama sorunu olmayan ve yüksek gelir getiren salep üretimini artırarak küçük alanların üretime katılmasını ve çiftçilerin gelirini yükseltmeyi hedefliyor.