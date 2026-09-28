Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini inceledi. Liseye yeni adım atan 9. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Kemik, gençlere yeni döneme dair tavsiyelerde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim dönemi dolayısıyla okul ziyaretlerini sürdürüyor. İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, bu kapsamda Keşan Lisesi'ni ziyaret ederek okulda yürütülen çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında Okul Müdürü Tezcan Kuşkonmaz'dan bilgi aldı.

Ziyaretin en renkli anları ise liseye yeni adım atan 9. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen buluşma oldu. Öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, onlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

'SORUMLULUKLARINIZIN VE HEDEFLERİNİZİN ÖNEM KAZANDIĞI BİR DÖNEM'

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, lise hayatının bireyin yaşamında çok özel bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Müdür Kemik, şu mesajı verdi:

'Artık çocukluktan gençliğe adım attığınız, sorumluluklarınızın ve hedeflerinizin daha da önem kazandığı bir döneme başlıyorsunuz.'

Gençlerin lise hayatına dair beklentilerini, hedeflerini ve düşüncelerini büyük bir ilgiyle dinleyen Kemik, öğrencilere eğitim hayatlarının bu yeni basamağında başarılar diledi.

Ziyaret, okulun genel durumu, yürütülen eğitim çalışmaları ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan karşılıklı değerlendirmelerin ardından iyi dileklerle sona erdi.