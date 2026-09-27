Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik hayata geçirilen Manevi Farkındalık Atölyeleri yeni dönemde de kapılarını açıyor. Kuranı Kerim, Hadis ve Siyer başta olmak üzere kutsal değerler ışığında gerçekleştirilecek kurslar için 29 Eylül Salı günü kayıtlar başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Manevi Farkındalık Atölyeleri yeni dönemde de kapılarını açıyor.

Kadınlara yönelik olarak gerçekleştirilecek kurslarda, 'Riyâzu's-Sâlihîn Okumaları', 'Kur'ân'dan İnciler', 'İnsan ve Mânâ Tefekkürleri', 'Siyer-i Nebî Okumaları' olmak üzere dört farklı başlıkta olacak. Güzel ahlakı aşılamak, toplumsal değerlerin önemine dikkat çekmek ve katılımcıların maneviyatını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek atölyeler, Adapazarı, Karasu ve Akyazı Sosyal Gelişim Merkezlerinde yıl boyunca devam edecek.

29 Eylül Salı günü başlayacak olan kayıtlar 2 Ekim Cuma günü sona erecek. Kayıtlar Sosyal Gelişim Merkezinden yüz yüze veya www.sakarya.bel.tr üzerinden yapılabilecek.

Bu arada Karasu SGM'de Salı günleri saat 14.00 ve Akyazı SGM'de Perşembe günleri saat 15.00 olmak üzere Riyâzu's-Sâlihîn Okumaları gerçekleşecek.