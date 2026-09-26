Keçiören Belediyesi tarafından, 2027 yılında YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine katkı sunmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen Motivasyon ve Eğlence ProgramıFatih Stadı'nda gerçekleştirildi. Programda öğrenciler, alanında uzman öğretmenlerle bir araya gelerek sınav sürecine ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulurken, etkinlikte Karadeniz müziğinin usta sesi Ekin Uzunlar sahne aldı.

ANKARA (İGFA) - Etkinlikte katılımcılara hitaben yaptığı konuşmadaöğrencilerin eğitim hayatındaki motivasyonunun önemine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, şunları söyledi:'Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerimiz; hepinizi Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler yalnızca bugünün öğrencileri değil, Keçiören'in ve Türkiye'nin yarınlarısınız. Hayalleriniz, hedefleriniz ve başarınız bizim için büyük önem taşıyor. Öğrencilik yalnızca derslerden ve sınavlardan ibaret değil; bazen yorulmak, nefes almak, arkadaşlarla güzel vakit geçirmek ve moral depolamak da bu yolculuğun önemli bir parçası. Bugün de dersleri ve sınav yoğunluğunu biraz geride bırakıp birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek ve 2027'ye güzel bir enerjiyle başlamak için buradayız. Hayatta herkesin önünde farklı bir yol var. Önemli olan kendi yolunuzda inanarak, çalışarak ve vazgeçmeden ilerlemenizdir. Başarının yanında iyi bir insan olmak, ülkesine ve milletine faydalı olmak, arkadaşlıkları ve dayanışmayı korumak da büyük önem taşıyor. Keçiören Belediyesi olarak eğitim hayatınız boyunca sizlerin yanında olmaya, kendinizi geliştirmeniz ve hayallerinize ulaşmanız için destek vermeye devam edeceğiz. Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'ın sizlere selamlarını iletiyor, 'Hayalleriniz büyük, hedefleriniz yüksek olsun; biz her zaman yanınızdayız.' mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum. 2027'nin hepiniz için sağlık, başarı, mutluluk ve güzel sürprizlerle dolu bir yıl olmasını diliyorum. Bugün bol bol eğlenin, arkadaşlarınızla güzel anılar biriktirin ve bu enerjiyi yarın derslerinize, hedeflerinize ve hayallerinize taşıyın. Hepinize iyi eğlenceler, başarılarla dolu bir gelecek diliyorum.'

Ekin Uzunlar müzik şöleni sundu

Motivasyon programı kapsamında Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ekin Uzunlar birbirinden güzel şarkıları seslendirerek öğrencilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sevilen eserlerin hep bir ağızdan seslendirildiği akşamda öğrenciler ve aileleri müzik dolu bir akşama tanıklık etti.

Öğrenciler uzman öğretmenlerle buluştu

Öte yandan öğrenciler, YKS ve LGS hazırlık süreçlerinde alanında uzman öğretmenlerle bir araya geldi. ÜçDörtBeşAll Star Dijital Ekosistem öğretmenlerinden Rüştü Hoca, Kadir Hoca, Hale Hoca, Görkem Hoca, Yavuz Hoca, Matematiğin Fatihi ve Rehber Matematikolarak tanınan eğitimcilerin katıldığı buluşmada, öğrencilere sınav hazırlık sürecine ilişkin çeşitli bilgiler aktarıldı.

Merak edilen sorular yanıt buldu

Gençlerin sınav sürecindeki motivasyonlarının artırılmasına katkı sunmayı amaçlayan programda, öğrenciler merak ettikleri soruları alanında uzman öğretmenlere yönelterek onların deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldu.

Yarışmalar düzenlendi

Program kapsamında DJ performansı ve Seymen gösterileri de gerçekleştirilirken, Gezgin Türkçe Hale Hoca'nın sunumuyla öğrencilere 6 YKS ve 6 LGS All Star paketi hediye edildi. Ardından 3 YKS ve 3 LGS öğrencisine kitap hediye edilen karekod bilgi yarışması düzenlendi.

Programın sonunda Ekin Uzunlar'a çiçek takdim edilirken, öğrencilerle bir araya gelen öğretmenlere de plaket verildi.