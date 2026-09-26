​​​​​​​İBB'nin eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Sen Oku Diye' projesi için başvuru dönemi devam ediyor. Şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin faydalanabileceği destekten 100 bin kişi yararlanacak ve her bir öğrenciye 3 bin 500 liralık maddi katkı sunulacak. Son başvuru tarihinin 9 Ekim olduğu program için başvurular, 'senokudiye.ibb.istanbul' adresinden yapılabilecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmaya devam ediyor. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen 'Sen Oku Diye' projesi ile İstanbul'daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere, durumlarını belgelemeleri kaydıyla yılda bir kez nakdi eğitim yardımı yapılıyor.

TOPLAM DESTEK 1 MİLYAR LİRAYI GEÇECEK

'Sen Oku Diye' eğitim desteğinin miktarı 3.500 TL olacak. Bu yıl 100 bin öğrenciye, toplam 350 milyon TL nakdi eğitim desteği sağlanacak.

Proje ile şimdiye kadar yapılan ödemelerle toplam 761 milyon 877 bin 800 TL destek verildi. Bu yılki desteklerle toplam rakam 1 milyar 111 milyon 877 bin 800 liraya ulaşacak.

SON BAŞVURU 9 EKİM

2026 yılı için başvuru süreci 9 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler ve aileler, başvurularını belirtilen tarihler arasında 'senokudiye.ibb.istanbul' adresinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.