Milli Eğitim Bakanlığı, 'Kütüphane, kütüphane kafe, deneme kulübü' gibi isimler altında izinsiz eğitim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kuruluşlarla ilgili denetimin sıklaştırılacağını açıkladı. Tespit edilen yerler için kapatma ve para cezası uygulanacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumlarına ilişkin mevzuat kapsamında izinsiz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tespit edilmesi için illerde geniş çaplı tarama yapılmasını istedi.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce illere gönderilen yazıda, anayasa ve Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerektiği hatırlatıldı. Resmî, özel ya da gönüllü kuruluşların eğitimle ilgili tüm faaliyetlerinin Bakanlığın denetimine tabi olduğu vurgulandı.

'İZİN VE DENETİME TABİDİR' HATIRLATMASI

Yazıda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda eğitim öğretim amacıyla yürütülen her faaliyetin Bakanlığın izin ve denetimine tabi olduğuna dikkat çekildi. Kanuna aykırı şekilde kurum açma izni ve iş yeri açma ruhsatı olmadan faaliyet gösteren yerlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacağı ve bu yerlerin valiliklerce kapatılacağı belirtildi.

Bakanlığa, farklı adlar altında faaliyet gösteriyor gibi görünmesine rağmen bazı yerlerde izinsiz eğitim yapıldığına ilişkin bilgiler ulaştığı; internet incelemelerinde de bu yönde bulgulara rastlandığı kaydedildi.

KÜTÜPHANE, KAFE VE DENEME KULÜPLERİ DE DENETLENECEK

Bu kapsamda il millî eğitim müdürlüklerinin koordinesinde il ve ilçe müdürlüklerince cadde ve sokak taraması yapılacağı, kütüphane, kütüphane istasyonu, kafe, kütüphane kafe, deneme kulübü gibi isimlerle faaliyet gösteren yerlerin tespit edilerek tutanak altına alınacağı bildirildi.

İzinsiz eğitim faaliyeti yürüttüğü belirlenen yerler için kapatma işlemi uygulanacağı, ayrıca idari para cezası sürecinin başlatılacağı ifade edildi.

MEB, tarama çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını ve sonuçların 1 Kasım 2026 tarihine kadar Bakanlığa bildirilmesini istedi.