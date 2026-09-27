Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından KPSS'ye hazırlanan adaylara yönelik düzenlenen 2026 KPSS Malatya Genel Tekrar Kampı yoğun katılımla başladı.

MALATYA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği, Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, 'Kütüphane Buluşmaları' projesi kapsamında gerçekleştirilen kamp, 5 gün ve 50 saat sürecek.

Ücretsiz düzenlenen kampa, KPSS'ye hazırlanan yüzlerce aday yoğun ilgi gösterdi. Coğrafya, matematik, Türkçe, vatandaşlık ve tarih derslerinin verileceği kamp, derslerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek deneme sınavıyla sona erecek.

Kampın ilk gününde coğrafya öğretmeni Alican Demir, adaylarla bir araya gelerek sınava hazırlık sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Demir, KPSS'de öğrenim düzeyine göre soruların mutlaka daha kolay olacağı yönündeki düşüncenin doğru olmadığını belirterek adayların sınava ciddi şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi. Ön lisans ve ortaöğretim KPSS'ye hazırlanan adayların sınavı kesinlikle hafife almaması gerektiğini vurgulayan Demir, 'Bazen ortaöğretim KPSS'nin, yıllar içerisinde lisans KPSS'den bile daha zor olduğu dönemler oldu. O nedenle sınavı ciddiye alacağız, işimizi garantiye alacak şekilde çalışacağız ve son haftaları da emin adımlarla değerlendireceğiz' dedi. Adaylara sınava hazırlık sürecinde kullandığı kaynaklar hakkında da bilgi veren Demir, kalan sürenin verimli değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KPSS hazırlığında akademik çalışmanın yanı sıra mental hazırlığın da önemli olduğunu dile getiren Demir, adayların yoğun çalışma temposuna dayanabilmesinin başarı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kampın ikinci gününde Metin Şimşek, matematik dersi verdi. Kamp programı kapsamında 28 Eylül Pazartesi günü Yusuf Emre Aslan Türkçe, 29 Eylül Salı günü Emrah Özkaraca vatandaşlık, 30 Eylül Çarşamba günü ise Aydın Yüce tarih dersinde adaylarla buluşacak. Beş gün sürecek kampın sonunda adaylar, işlenen dersleri kapsayan deneme sınavına katılacak.