Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve yeni mezun gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademileri'nde 2026-2027 eğitim dönemi heyecanı başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla yürüttüğü Lise Medeniyet Akademileri'nde (LİMA) yeni eğitim dönemi başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lise Medeniyet Akademileri'nin Büyükşehir Belediyesi'nin marka eğitim birimlerinden biri haline geldiğini belirterek, liseli gençlerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

'TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM'

LİMA'ların yaz dönemini yoğun katılımla tamamladığını, yeni dönemin de aynı ilgiyle başladığını kaydeden Başkan Altay, 'Yeni dönem için 3 binden fazla öğrencimiz kayıt yaptırdı. Lise Medeniyet Akademilerimiz şehir merkezinde Keykavus Lise Vizyon, Fuat Sezgin ve Nizamülmülk; ilçelerde ise Ereğli, Akşehir, Karapınar ve Seydişehir olmak üzere toplam 7 merkezde faaliyet gösteriyor. LİMA'larımızla gençlerimizin akademik başarılarına destek olurken milli ve manevi yönden de gelişimlerini destekliyoruz. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de çok yönlü geliştirmelerine de katkı sağlıyoruz. Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum' dedi.

ÖĞRENCİLER LİMA'LI OLMAKTAN MUTLU

LİMA'larda eğitim almaktan mutlu olduklarını kaydeden öğrenciler de akademik başarılarına katkı sağlaması adına LİMA'yı tercih ettiklerini belirterek, eğitimlerin çok verimliği geçtiğini söyledi. Geleceklerini inşa etmede LİMA'ların çok önemli bir araç olduğunu vurgulayan gençler, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

9, 10, 11 ve 12. sınıf ile yeni mezun gençlere yönelik faaliyet yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde de gençlerin eğitim yolculuklarına eşlik ederek onların yeteneklerini geliştirmelerine, potansiyellerini ortaya koymalarına ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sunmayı sürdürecek.

PDR İLE EĞİTİM KOÇLUĞU HİZMETİ

LİMA'larda sunulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) ile Eğitim Koçluğu hizmetleri kapsamında gençlerin akademik süreçleri de yakından takip ediliyor. Yürütülen çalışmalarla gençlerin kendilerine uygun hedefler belirlemeleri, eğitim süreçlerini daha planlı yürütmeleri ve geleceklerine yönelik bilinçli adımlar atmaları destekleniyor.