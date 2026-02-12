Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerdeki tüm iş ve işlemleri hızlandıracak kapsamlı dijital dönüşümü hayata geçiriyor. Yenilenen Serbest Bölgeler Platformu ile başvurular, izinler ve izleme süreçleri tamamen dijital ortamda yürütülecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ihracata dönük üretim ve yatırım üsleri olan serbest bölgelerde kapsamlı bir dijital modernizasyon süreci başlattığını duyurdu.

Yenilenen altyapı ile serbest bölgelerdeki tüm iş ve işlemler tek bir dijital platform üzerinden yürütülecek.

2025 yılı itibarıyla Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştiren serbest bölgelerde, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 58,3'e ulaştı. Son 10 yılda serbest bölgelerden yapılan ihracat yüzde 70 artarak 2025'te yüzde 4,5'lik yıllık artışla 12,5 milyar dolara yükseldi. Bölgelerde istihdam ise 100 bin sınırına dayandı.

Artan ekonomik hacme paralel olarak Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulamaları Programı (SBBUP) baştan sona yenilenerek Serbest Bölgeler Platformu (SBP) oluşturuldu. Yeni platform, Serbest Bölgelerin Mekânsal Yönetimi Otomasyonu (SEB-ATLAS) başta olmak üzere iç ve dış paydaş sistemleriyle entegre çalışacak şekilde tasarlandı.

Yeni sistemle birlikte tüm uygulamalara tek girişle erişim sağlanacak, faaliyet ruhsatı başvuruları ve onay süreçleri tamamen dijital ortamda yürütülecek. Manuel işlemler büyük ölçüde kaldırılarak süreçlerin hız ve doğruluğu artırılacak.

Ayrıca takip modülü sayesinde kamu gelirleri gerçek zamanlı izlenebilecek, gösterge panoları ile performans anlık olarak takip edilebilecek.

Dijital dönüşüm kapsamında serbest bölgelerin 'dijital ikizleri' oluşturulacak. Üç boyutlu bina modelleri ve mekânsal verilerin entegre edilmesiyle bölgeler sayısal ortamda birebir izlenebilecek; planlama, denetim ve yatırım kararları güncel verilerle desteklenecek.

Serbest Bölgeler Platformu; MAKS, SEBİS, MERSİS, Türkiye Noterler Birliği, SGK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi gibi kritik kamu altyapılarıyla da entegre çalışacak. Böylece şirket bilgileri, mal akışı ve istihdam verilerine güvenli ve doğrudan erişim sağlanacak.

Bakanlık açıklamasında, dijital altyapıyı merkeze alan bu dönüşümle serbest bölgelerde daha etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim modelinin hedeflendiği vurgulandı.