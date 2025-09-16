Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin serbest bölgelerinin Ağustos 2025’te tarihi bir başarıya imza attığını duyurdu. İhracat, bir önceki yıla göre yüzde 9,4 artarak 1 milyar 45 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı ihracat rekorunu kırdı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgelerde, Ağustos ayında ve ilk 8 ay içerisinde, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı.

Geçtiğimiz ayında 19 Serbest Bölge dış ticarette, yüzde 22 artışla 1 milyar 45 milyon dolarlık ihracat ve 448 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile ihracatta tarihi rekora imza attı.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde toplam ihracat yüzde 4,1 artarak 8,3 milyar dolara ulaşırken bu da tarihi bir rekor oldu.

Dış ticaret fazlası 2,86 milyar dolardan 2,91 milyar dolara çıktı. İhracatın yüzde 56,1’i orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluştu, bu da teknoloji odaklı üretimin gücünü gösterdi.

İŞTE LİDER BÖLGELER

Antalya Serbest Bölgesi: İhracatını yüzde 168,5 artırarak 130,1 milyon dolara ulaştı, Ağustos 2025’in lideri oldu.

Ege Serbest Bölgesi: yüzde 20 artışla 275 milyon dolar ihracat yaptı; Ocak-Ağustos’ta yüzde 12,4 artışla 2,11 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Toplam ticaret hacmi 3,98 milyar dolar.

Adana Yumurtalık: yüzde 28,7 artışla 298,4 milyon dolar.

Kocaeli: yüzde 20,1 artışla 516 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.