Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında serbest bölgelerin ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı. 19 serbest bölgeden yapılan ihracat 12,5 milyar dolara yükselirken, 3,68 milyar dolarlık dış ticaret fazlası sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgeler, 2025 yılında üretim, ihracat ve istihdam odaklı yapılarıyla Türkiye ekonomisine güçlü katkı sunmayı sürdürdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, serbest bölgelerin net ihracatçı karakteri ve katma değerli üretim kapasitesiyle tarihi bir başarıya imza attığı belirtildi.

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye genelindeki 19 serbest bölgeden yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Böylece 2023 yılında kırılan tüm zamanların ihracat rekoru geride bırakıldı. Aynı dönemde ihracat-ithalat farkı 3,68 milyar dolar fazla verirken, serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamaya devam etti.

Toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 75,5 olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 142 olarak gerçekleşti. Orta-ileri teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 51,2, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 6,2 oldu. Böylece teknoloji yoğun ürünlerin toplam ihracattaki payı yüzde 57,4'e ulaştı.

Yurt dışı ticarette istikrarlı büyüme sürerken, Türkiye ile ticaretteki daralmaya rağmen toplam ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 28,55 milyar dolara yükseldi.

İhracatta öne çıkan serbest bölgeler arasında Ege Serbest Bölgesi, 3,26 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bölge, toplam ihracatın yüzde 26,2'sini tek başına gerçekleştirdi. Bursa Serbest Bölgesi 1,67 milyar dolar, Kocaeli Serbest Bölgesi 688 milyon dolar ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi ise 479 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Dokuz serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın serbest bölgelerin üretim, ihracat, teknoloji ve istihdam odaklı yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.