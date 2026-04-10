'Sen Anlat İzmit' diyerek İzmit'i dinleyen İzmit Belediyesi ekipleri Perşembe Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu; talep ve öneriler dinlenip kayıt altına alındı, esnafa bol kazançlar dilendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sen Anlat İzmit' projesi kapsamında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri Perşembe Pazar alanında vatandaşlarla buluştu.

Kurulan stantta vatandaşların talep ve önerileri birebir dinlenirken, iletilen tüm görüşler kayıt altına alındı. Fatma Başkan'ın selam ve sevgilerinin iletildiği programda pazar alanında ziyaret edilen pazarcı esnaflara da hayırlı ve bol kazançlar dilendi.

KALPLERE DOKUNAN ÇINAR

Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve 'Her zaman yanınızda' sloganıyla vatandaşının yanında olan İzmit Belediyesi, gerçekleştirdiği programlarla vatandaşının kalbine dokunmaya devam ediyor.

Çınar Halk Masa'nın güler yüzlü ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Sen Anlat İzmit' programında Perşembe Pazarı'nda vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla bir araya gelindi. Pazar alışverişi için Kocaeli'nin dört bir yanından gelen vatandaşların samimice duygularını ifade edebildikleri buluşmada Çınar Halk Masa ekipleri vatandaşlarla yakından ilgilenerek onların kalbine dokundu.

TALEPLER TEK TEK KAYIT EDİLDİ

Pazarcı esnaflarının da ziyarete edilip dinlendiği buluşmada İzmit Belediyesi'ne her zaman ulaşabilecekleri bilgilerin yer aldığı broşürler verildi. Pazarcı esnafının büyük memnuniyet duyduğu ziyarette renkli görüntüler de yaşandı.

Kocaeli'nin dört bir yanından gelen tüm vatandaşların iletmiş olduğu istek ve önerilerinin titizlikle kayıt altına alındığı buluşmada sonraki süreçle ilgili de bilgi veren Çınar Halk Masa yetkilileri 'Halkımızdan aldığımız talepleri en hızlı şekilde ilgili birimlere ilerek çözümü için harekete geçiyoruz. Taleplerin gerçekleştirilmesiyle ilgili vatandaşlarımız en kısa sürede bilgilendireceğiz' dedi.