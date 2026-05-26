İstanbul'un eğlence ve yaşam merkezi Viaport Marina bünyesinde faaliyet gösteren ViaSea Akvaryum, önemli bir koruma ve üretim başarısına daha imza attı. Afrika'nın en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci timsah türü olarak bilinen Nil Timsahlarından (Crocodylus niloticus) dünyaya gelen 6 yavru, yaklaşık iki yıllık özel bakım sürecinin ardından yeni yaşam alanlarına taşınarak ziyaretçilerin görebileceği bölüme alındı.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - 3 aylık kuluçka sürecinin ardından yumurtadan çıkan yavrular bugün 21 aylık yaşa ulaştı. Uzman veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknikerlerinin gözetiminde büyütülen yavruların sağlık durumlarının son derece iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, yetişkin timsahlardan sağlıklı yavrular elde edilmesinin, hayvanların yaşam alanı koşullarının, bakım süreçlerinin ve genel refah seviyelerinin uygun olduğunun önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

BİYOÇEŞİTLİLİK İÇİN UMUT VEREN GELİŞME

Doğal yaşam alanlarında bazı bölgelerde popülasyonları azalma eğilimi gösteren Nil Timsahları için yürütülen kontrollü üretim ve koruma çalışmaları, türün sürdürülebilir geleceği açısından büyük önem taşıyor. ViaSea Akvaryum yetkilileri, elde edilen bu başarının yalnızca kurum için değil, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar açısından da gurur verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Nil Timsahları doğal ortamlarında bir üreme döneminde 20 ila 90 arasında yumurta bırakabiliyor. Ancak doğada yumurtadan çıkan yavruların yaklaşık yüzde 90'ı yetişkinliğe ulaşamadan hayatını kaybediyor. Bu nedenle koruma altında yürütülen bakım ve büyütme süreçleri, türün devamlılığı açısından kritik rol oynuyor.

ZİRVE AVCILARININ İLK YILLARI

Besin zincirinin en üst basamaklarında yer alan Nil Timsahları, yumurtadan çıktıktan kısa süre sonra avlanmaya başlayan güçlü zirve avcıları arasında bulunuyor. Doğada ilk dönemlerinde böcekler ve küçük omurgasızlarla beslenen yavrular, büyüdükçe daha büyük avlara yöneliyor.

ViaSea Akvaryum'da dünyaya gelen yavrular için de yaşlarına ve gelişim süreçlerine uygun özel bir beslenme programı uygulandı. İlk aylarda un kurdu gibi özel yemlerle beslenen yavrular, bugün günlük olarak taze kırmızı et ve tavuk etiyle beslenmeye devam ediyor. Doğal yaşamda ortalama 50 yıl yaşayabilen Nil Timsahlarının, insan bakımı altında 60 -70 yıl yaşayan örnekleri bulunuyor. Tür yaklaşık 15 yaşında cinsel olgunluğa ulaşıyor.

ARTIK ZİYARETÇİLER DE GÖREBİLECEK

Yaklaşık iki yıl boyunca özel büyütme alanlarında titizlikle yetiştirilen 6 yavru Nil Timsahı, bugün itibarıyla ziyaretçilerin görebileceği yeni habitatlarına taşındı.

ViaSea Akvaryum yetkilileri, 'Koruma altında dünyaya gelen ve sağlıklı şekilde büyüyen bu özel canlıları ziyaretçilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Misafirlerimiz artık dünyanın en etkileyici sürüngenlerinden biri olan Nil Timsahlarının gelişim süreçlerini yakından gözlemleme fırsatı bulabilecekler' açıklamasında bulundu. Yavru Nil Timsahları, ViaSea Akvaryum'un sürüngenler bölümündeki yeni yaşam alanlarında ziyaretçilerini bekliyor.