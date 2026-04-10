Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi tarafından 'Konya'nın Sofrasında Yarış Var' mottosuyla düzenlenen ve 4 gün süren 'Konya Yöresel Yemek Yarışması' tamamlandı. 14 oturumdan oluşan yarışmanın birincileri, il finalinde şampiyonluk için mücadele edecek.

Dört gün boyunca süren ve yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışma, toplam 14 oturumda düzenlendi.

Konya mutfağına özgü lezzetlerin ön plana çıktığı organizasyonda yarışmacılar, geleneksel tarifleri özgün sunumlarla harmanlayarak jüri karşısına çıktı.

Alanında uzman isimlerden oluşan jüri heyeti tarafından titizlikle değerlendirilen yarışmada, her oturumda dereceye giren isimler belirlenirken, birinciler il finalinde şampiyonluk için mücadele etmeye hak kazandı.

Konya'nın gastronomi zenginliğini ön plana çıkaran yarışma, hem profesyonel hem de amatör katılımcıları bir araya getirerek önemli bir buluşma noktası oldu.

Son gün yarışmalarının son oturumda dereceye giren yarışmacılar ve yemekleri şu şekilde oldu; Zeliha Samur Fırın Kebabı ile birinci, Yeşim Gönül Sac Arası ile ikinci, Volkan Aydoğan ise Tirit ile üçüncülük elde etti.

Katılımcılar, organizasyonun hem eğlenceli hem de rekabet dolu geçtiğini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve emeği geçen herkese teşekkür etti.