Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği sportif etkinliklerle bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşıdı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen '30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası', çekişmeli final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

MERSİN (İGFA) - Büyükşehir'in ücretsiz tenis kurslarında eğitim alan kursiyerleri bir araya getiren turnuvada sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyonluğa ulaşabilmek için raket salladı. Günler boyunca devam eden karşılaşmalara tatlı bir rekabet ve Zafer Bayramı coşkusu hâkim olurken, kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Finalist sporcuların kupaları takdim edilirken, turnuvaya katılan tüm sporculara da madalya verildi.

Ödül töreninde ayrıca 'En Genç Sporcu', 'En Yaşlı Sporcu', 'En Centilmen Sporcu' ve 'En Mücadeleci Sporcu' ödülleri sahiplerini buldu.

Kuruağaç: 'Tenisi Mersin'de daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Antrenörü Abidin Kuruağaç, turnuvaya gösterilen yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, 'Böylesine güzel bir katılımı ve bu yoğunluğu beklemiyorduk. Heyecanımız çok yüksek oldu. Biz de sporcularımızla birlikte duygulandık' dedi.

19 Mayıs ve 30 Ağustos dolayısıyla düzenlenen iki turnuvayı geride bıraktıklarını kaydeden Kuruağaç, katılımcıların mutluluğuna ve müsabakalardaki yüksek rekabet gücüne tanıklık ettiklerini ifade ederek, 'Çok güzel bir aile ortamımız oldu ve biz bunun devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımız da böyle bir ortamda büyüsün; tenisi Mersin'de daha geniş kitlelere ulaştıralım istiyoruz' sözlerini kaydetti.

Tenis turnuvaları yıl boyunca devam edecek

Önümüzdeki döneme ilişkin turnuva planlamasını da paylaşan Kuruağaç, ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Cumhuriyet Kupası', ardından ocak ayının ilk haftasında Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla 'Kış Kupası' düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Turnuva heyecanının 19 Mayıs ve 30 Ağustos organizasyonlarıyla devam edeceğini belirten Kuruağaç, yeterli katılım sağlanması hâlinde müsabakaların grup maçları şeklinde düzenleneceğini aktardı.

Turnuvaya katılan sporcuların ortaya koydukları performanslarla kendilerini şaşırttığını da sözlerine ekleyen Kuruağaç, 'Tenisi sevdirmek, kursiyerlerimizi kendini geliştirmeni sağlamak, bu turnuvaları düzenlemek ve sporcularımızın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız' diye konuştu.

Büyükşehir'in ücretsiz kurslarında öğrendiler, kortların şampiyonu oldular

Erkekler kategorisinde şampiyon olan avukat Alperen Yıldız, turnuva boyunca heyecanlı ve eğlenceli müsabakalar oynadıklarını belirterek, 'Çok mutluyum. Çok güzel maçlar geçti; heyecanlıydı, eğlenceliydi. Güzel maçlar için rakiplerime de teşekkür ediyorum' dedi. Tenise Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kursları sayesinde başladığını anlatan Yıldız, 'Kurslar da çok güzel ve eğlenceliydi. Bütün maçlar, işin içinde heyecan olduğu zaman biraz zorlu oluyor ama son maçım en zoruydu diyebilirim' ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin insanları spora yönlendirmesini çok değerli bulduğunu dile getiren Yıldız, 'İnsanlara bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Sanat alanlarında da dersler olduğunu duydum. Onlara da başvurmayı düşünüyorum. Bence belediye adına gayet güzel bir çalışma' diye konuştu.

Kadınlar kategorisinin şampiyonu Sena Belgin ise iki saatten uzun süren çekişmeli final karşılaşmasının ardından büyük mutluluk yaşadığını belirterek, 'Çok mutlu ve heyecanlıyım. Kıran kırana bir mücadele oldu. Yaklaşık 2 saat, hatta 2 saatten fazla maç yaptık. Burada olmak ve bu kadar güzel insanla bu heyecanı paylaşmak çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Daha önce tenis oynadığını ancak Büyükşehir'in sunduğu imkân sayesinde kendisini daha fazla geliştirdiğini aktaran Belgin, 'Belediyemizin bu imkânı bizi çok daha ileri bir seviyeye getirdi. Bulunduğumuz yerden 3-5 adım öne gitmemizi sağladı. Özellikle Abidin Hocamızla birlikte kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu kurslar gerçekten çok faydalı ve bence her vatandaşın yararlanması gereken bir proje. Burada imkânı olan ya da olmayan herkesin gelip stres atması, kendisini geliştirmesi ve bir adım öne taşıması açısından çok faydalı ve bizim için çok değerli. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyoruz' sözlerini kaydetti.