Konya Büyükşehir Belediyespor'un millî judocusu Sinem Oruç, Karadağ'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar -70 kiloda gösterdiği başarılı performansla gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor'un ve Milli Takımın gururu Sinem Oruç, Avrupa'da yüzümüzü güldürmeye devam ediyor.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası, 44 ülkeden sinem 400 judocunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bireysel ve karma takım karşılaşmalarına sahne olan şampiyonada Türkiye, 8 kadın ve 8 erkek olmak üzere toplam 16 judocuyla mücadele etti.

Şampiyonada Konya Büyükşehir Belediyespor'un millî judocusu Sinem Oruç da kadınlar -70 kilogram kategorisinde tatamiye çıktı. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken sporcumuz, Podgorica'da da başarılı performansını sürdürerek finale kadar yükseldi.

Sinem Oruç, final yolunda Yunanistan'dan Sofia Xanthopoulou, Finlandiya'dan Pihla-Maria Seikkula, Rusya'dan Eva Ognivova ve Hollanda'dan Luna De Kock ile yaptığı müsabakaları kazanarak adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında Fransa'dan Chloe Jean ile karşılaşan Sinem Oruç, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayarak Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliği elde etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sinem Oruç'un her zaman şehrimizi ve ülkemizi gururlandırmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Azmi, disiplini ve mücadelesiyle bizleri gururlandıran milli sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de nice şampiyonluklara ulaşacağına yürekten inanıyorum. Sinem Oruç'u, ailesini, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum' diye konuştu.