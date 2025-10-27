Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SEKA Kâğıt Müzesi, 'Selim Sırrı Paşa Konağı'nda Sanat Buluşmaları' kapsamında Doç. Dr. Nermin Demirkol ile gerçekleştirilen 'Seramik Workshop' etkinliği düzenledi. Etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin en önemli tarihi mekânlarından biri olan Selim Sırrı Paşa Konağı'nda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, seramik sanatının temel tekniklerini öğrenerek kendi el emeğiyle özgün tasarımlar ortaya çıkardı. Uygulamalı olarak yürütülen atölye boyunca katılımcılar hem keyifli hem de öğretici anlar yaşadı.

Etkinlik öncesinde ziyaretçilere, Selim Sırrı Paşa Konağı'nın tarihi geçmişi, mimari özellikleri ve dönemin yaşam biçimi hakkında bilgi verildi.

Katılımcılar, konağı gezerek yapının özgün atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu. Konağın tarihi dokusu, misafirlere adeta geçmişe bir yolculuk yaşattı.

KATILIMCILARDAN TEŞEKKÜR VE MEMNUNİYET

Atölye sonunda katılımcılar, SEKA Kâğıt Müzesi ekibine ve eğitmen Doç. Dr. Nermin Demirkol'a teşekkür etti. Sanat buluşmalarının devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, etkinliği 'ilham verici ve öğretici' olarak nitelendirdi.

Kocaeli'nin tarihine tanıklık eden mimarisiyle öne çıkan Selim Sırrı Paşa Konağı, sanat ve tarih meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.

SEKA Kâğıt Müzesi ise kültür ve sanatın farklı alanlarında düzenlediği atölye çalışmalarıyla sanatseverleri buluşturmayı sürdürecek.