Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesine bağlı Hacıhalilarpaç Mahallesi'nde içme suyu altyapısını yenilemeye yönelik önemli bir çalışmayı tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde mahallenin altyapısı daha dayanıklı hale getirildi.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Hacıhalilarpaç Mahallesi'nde yaklaşık 35 yıl önce döşenmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış 5 bin 300 metrelik içme suyu şebeke hattı, MESKİ tarafından yenilendi. Yapılan yenileme çalışmasıyla mahalle sakinlerine daha kesintisiz ve kaliteli içme suyu temini sağlandı.

Ayrıca, Karacaoğlan kaynağından mahallenin içme suyu deposuna su iletimi sağlamak amacıyla 1700 metre uzunluğunda terfi hattı döşendi. Bunun yanı sıra, mahallede bulunan içme suyu deposunda bakım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Gültekin: 'Hacıhalilarpaç sakinleri olarak Büyükşehir'den aldığımız hizmetlerden çok memnunuz'

Mahalle sakini Abdurrahman Gültekin, içme suyundan dolayı uzun süredir problem yaşadıklarını vurgulayarak; 'Vatandaş olarak Büyükşehir'e istekte bulunduk. Allah razı olsun. Bu isteklerimizi karşılamak amaçlı ne gerekiyorsa yapıldı. 30-35 yıllık eski isale hattı kullanılamaz durumdaydı. Çok sıkıntı çekiyorduk. Bazı bölgelere su gitmiyordu. Şu an o sıkıntıların giderilmesi amacıyla proje yenilemesi yapıldı. Hattımız değişiyor. Artık bundan sonra bizim köyümüzün 50-60 yıl böyle bir problemi olmaz. Her aradığımızda MESKİ'ye ulaşıyoruz. Allah razı olsun gereken neyse yapılıyor. Biz Hacıhalilarpaç sakinleri olarak Büyükşehir'den aldığımız hizmetlerden çok memnunuz. Bizim köyümüz tarihi bir köy. Başka yönetimlerden görmediğimiz hizmeti şimdiki yönetimden görüyoruz. Daha ne isteriz: Büyükşehir Belediyesi'nden, çalışanlarından, Vahap Başkanım'dan Allah razı olsun' diye konuştu.