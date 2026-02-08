Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki lokomotifi olan BEKSİAD, bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Komisyonu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Başkanlığı'na seçilen Ayşe Ergül'ün öncülüğünde düzenlenen toplantı, tanışma ve istişare odaklı yapısıyla dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Toplantıda, kadın komisyonu üyeleri iş hayatlarındaki deneyimlerini ve sektörel bilgilerini paylaşırken, bebe ve çocuk giyim sektörünün geçmişten bugüne gelişimi de kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Tasarım çalışmaları, eğitim programları, sektörel araştırmalar, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

BEKSİAD Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Ergül, kadın üyelerin dernek çalışmalarına aktif katılımının sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayarak, 'Kadınların üretimden yönetime, tasarımdan pazarlamaya kadar sektöre sunduğu katkılar son derece kıymetli. Kadın Komisyonumuzun çalışmaları, BEKSİAD'ın vizyonuna güç katacak ve sektörün sürdürülebilir gelişimine katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda BEKSİAD bünyesinde Kadın Komisyonu kurulmasına öncü olan ve destek veren Mehmet Bayezit Başkanımıza teşekkür ederiz' dedi.

DEĞER OLUŞTURAN ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Başkan Ayşe Ergül, sözlerine şöyle devam etti: 'Bu buluşmayı yalnızca bir tanışma toplantısı olarak değil, aynı zamanda ortak aklın oluştuğu güçlü bir başlangıç olarak görüyoruz. Kadınların sektörel deneyimlerini daha görünür kılmak, projeler üretmek ve BEKSİAD çatısı altında değer yaratan çalışmalar yapmak en önemli hedefimiz.'

Toplantıda ayrıca, kadın üye ve sektör temsilcilerinin dernek faaliyetlerinde daha aktif rol almasının sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Sektörün ve genel ekonominin karşı karşıya olduğu güncel sorunlar ile çözüm önerileri de tartışıldı.

Kadın gücünün sektöre ve dernek çalışmalarına değer katacağı yönündeki ortak görüşle tamamlanan toplantı, karşılıklı görüşmelerle sona erdi.