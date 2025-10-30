Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4.'sünü düzenlediği 'Mersin Gençlik Festivali' kapsamında sahne alan Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan, birbirinden güzel parçalarını '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Mersinliler için seslendirdi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Gençlik Festivali'nin son gününde sahne alan ve Mersinlilere unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşatan Selda Bağcan 29 Ekim'e damgasını vurdu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Meral Seçer de Selda Bağcan öncesinde Özgecan Aslan Barış Meydanı'nı dolduran yurttaşlar ile bir araya gelerek tüm Mersinlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Başkan Seçer ve Meral Seçer alanda coşku ve alkışlar içerisinde karşılandı.

Başkan Seçer ve Meral Seçer ellerinde Türk bayrakları ile sahneye çıktı ve Mersinlilerle birlikte hep bir ağızdan 'Parla' marşını söylediler. Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Türk müziğinin efsane sesi Selda Bağcan konseriyle Mersin'de doruğa ulaşırken; yıllara damga vuran eserlerini bu kez Mersinliler için seslendiren sanatçı, alanı dolduran yurttaşlara unutulmaz bir festival ve bayram yaşattı.

Festival alanını hınca hınç dolduran kalabalık, Selda Bağcan'ın parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti. MC Halil & DJ Onur'un performansı ile başlayan ve Mersinlileri müziğe doyuran festivalde, efsane isim Selda Bağcan sahne aldı ve yıllardır insanların kulaklarında yer eden birbirinden güzel parçalarını Cumhuriyet Bayramı için seslendirdi.

BAŞKAN SEÇER: 'CUMHURİYET HER ŞEYDİR'

Usta isim Selda Bağcan konseri öncesinde meydanı dolduran yurttaşlara seslenen Başkan Seçer, 'Cumhuriyet her şeydir. Cumhuriyet, her şeyden önce özgür bireydir. Hangi etnik yapıdan, hangi dünya görüşünden, hangi mezhepten olursak olalım hepimiz Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyoruz. Türkiye'nin özgür bireyleri olarak hepimiz eşit yurttaşız. Cumhuriyetin bize en büyük kazanımı bu. İyi ki Cumhuriyet var' dedi.