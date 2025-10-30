Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi, Cumhuriyet'in 102. yılını coşkulu bir balo ile kutladı. Bursa protokolü, basın mensupları ve dernek üyelerinin yoğun katılım gösterdiği geleneksel gecede, birlik ve dayanışma mesajlarıyla renklenen baloda Şube Başkanı Kenan Pars, 'Emekliler eşit şartlarda yaşam istiyor' dedi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi; protokol, basın mensupları ve üyelerinin yoğun katılımıyla 11'inci Geleneksel Cumhuriyet Balosu düzenledi.

Organizasyona Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berna Esentürk ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Gülsüm Aydoğdu Anafarta da katıldı.

Balodaki konuşmasında Cumhuriyetin en büyük bayram olduğunu vurgulayan TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, 'Ata'mızın 'Türk milletinin karakterine ve âdetlerine en uygun olan idare biçimi, cumhuriyet idaresidir.' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, milletimize bırakılmış en büyük mirastır. Biz de vazgeçilmez olan bu değerin farkındayız. Son nefesimize kadar onu korumaya devam edeceğiz. Milletimiz, Cumhuriyet sayesinde özgürlük ve eşitlik gibi kavramları tanıdı. Eşitlik, biz emekliler için ayrıca çok önemli. TÜED Uludağ olarak her zaman eşit şartlarda yaşamı savunuyoruz. Canını dişine takarak çalışan ve emekliliği hak eden vatandaşımız, maalesef bugün çok ciddi geçim sıkıntısı yaşıyor. Hayat şartları her gün daha da zorlaşıyor' diye konuştu.

'MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK'

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın karşı karşıya kaldığı zorlukları kolaya çevirmek için özveriyle çalıştıklarını da kaydeden Pars, 25 binden fazla üye grubuyla emeklinin sesi olduklarını belirtti. 'Bugün sağladığımız avantajlarla üyelerimiz hastaneden markete, kırtasiyeden otele kadar 20'den fazla alanda çok ciddi indirimlerden yararlanıyor' diyen Kenan Pars, 'Sadece bir üyemizin cebinden yılda bir asgari ücret kadar paranın çıkmasını önlüyoruz. Bu, çok önemli. Talep ettiğimiz her şey, emeklilerimizin aileleriyle beraber insani şartlarda yaşaması için... Mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Unutmayalım ki emekliler, bu ülkenin çimentosudur, çakıl taşıdır. Bu kitle, asla üvey evlat muamelesi görmemelidir' dedi.