Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçeye yapılması planlanan hizmetler için Ankara’ya gitti. Başkan Metin gerçekleştirdiği görüşmelerin sonucunu önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Ankara’ya giderek ilçeye yapılması planlanan hizmetler için Adalet Bakan Yardımcıları Akın Gürlek ve Ramazan Can ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile görüştü. İlçenin taleplerini Ankara’da dile getiren Başkan Metin, yapılacak hizmetlerin sözünü aldığını belirtti.

Yapılan görüşmelerin sonucunu önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyleyen Metin, “MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Özdemir ile birlikte Adalet Bakan Yardımcılarımız Sayın Akın Gürlek ve Ramazan Can ile bir araya gelerek Bünyanımız ile ilgili taleplerimizi arz ettik. Ayrıca Sayın İsmail Özdemir Milletvekilimiz Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile telefonla görüşme yaparak taleplerimizi ilettiler. Görüşmelerimiz nihayetinde Bünyanımız’a yapılacak çok önemli hizmetler için söz aldık. Gerekli açıklamalar ve detaylı bilgilendirme şahsım tarafından Ankara seyahatim sonrasında değerli Bünyan halkımıza yapılacaktır. Yakın ilgi, alaka ve gayretlerinden dolayı Sayın İsmail Özdemir beyefendiye teşekkürlerimizi sunuyorum. Sevdamız Bünyan” dedi.