TÜİK ve TCMB işbirliğiyle hazırlanan Tüketici Güven Endeksi, yeni yılın ilk ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 83,7'ye yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksini açıkladı.

Yılın ilk endeks verilerine göre Aralık ayında 83,5 olan tüketici güveni, Ocak ayında yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 oldu.

Tüketici güven endeksinin alt endeksleri ve değişim oranları tabloya şöyle yansıdı: