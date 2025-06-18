Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Moda Akademisi, ilk yılını geleneksel ve moderni buluşturan muhteşem bir defile ve sergiyle kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sanat ve istihdam odaklı projelerinden Moda Akademisi, Seka Kağıt Müzesi’nde düzenlenen görkemli bir defile ve sergiyle ilk yılını taçlandırdı. “Türk Dünyasının İlhamıyla: Kültürel Mirasın Modern Yorumu” temalı etkinlik, geleneksel motiflerle çağdaş tasarımı bir araya getirerek sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sundu.

EĞİTİM VE SANAT DOLU BİR YIL

1 Ekim 2024’te kapılarını açan Moda Akademisi, 8 farklı branşta 254 kursiyere eğitim verdi. Yıl boyunca 7 temalı sergi, 41 workshop ve 6 söyleşi düzenlenerek kursiyerlerin teknik ve sanatsal becerileri geliştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Moda Akademisi ile modanın kalbi artık Kocaeli’nde atıyor. Kursiyerlerimizin emeği, geleceğin modasına yön verecek” diyerek projenin önemini vurguladı.

DEFİLE VE SERGİDE KÜLTÜR BULUŞMASI

Etkinlik, KO-MEK Müzik Grubu’nun eğitmenleri eşliğinde solist Seren Uğur’un konseriyle başladı. Ardından, kursiyerlerin hazırladığı 20 özgün tasarımdan oluşan koleksiyon defilesi izleyicileri büyüledi.

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk coğrafyasının geleneksel giyim kültüründen ilham alan tasarımlar, etnik desenler ve modern siluetlerle harmanlanarak kültürel bir moda yolculuğu sundu. Aynı zamanda, yıl boyunca hazırlanan çalışmalardan oluşan karma sergi, sanat ve tasarımı bir araya getiren görsel bir şölen olarak dikkat çekti.