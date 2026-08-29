Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'nin İpsala ilçesinde 2026 yılı çeltik sezonu, dualar ve kurban kesimiyle başladı. Sezon açılışında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider biçerdöver kullanarak ilk çeltiği biçti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 25. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen sembolik açılış, üretici İsmail Boz'un tarlasında gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

'ÇELTİK SEZONU ARTIK BAŞLADI'

Açılışta konuşan İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, sezonun ilçe ve üreticiler için önemine dikkat çekerek, çeltik hasadının eylül ayının ilk haftasından itibaren hız kazanacağını söyledi.

Kerman, yeni sezon ürünlerinin fabrikalarda işlenerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılacağını belirterek, sezonun tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne'nin çeltik üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek, kentte çeltik, buğday, kanola ve ayçiçeği üretiminde önemli başarı elde edildiğini söyledi.

Aksal, sulama yatırımlarının artmasıyla birlikte üretimde verimin yükseldiğini ifade ederek, çeltikte dünya ortalamasının yaklaşık 440 kilogram olmasına rağmen Edirne'de dekarda yaklaşık 1 ton ürün alındığını vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer de kentin Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşıladığını belirterek, bu yıl çeltik ekim alanının 510 bin dekara yükseldiğini açıkladı. Geçen yıl bu rakamın yaklaşık 450 bin dekar olduğunu hatırlatan Sezer, 2026 sezonunda da yüksek verim beklediklerini ifade etti.

'ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI FAZLASIYLA ALACAĞIZ'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise 2026 yılında birçok ürün grubunda tarihi rekorlar beklediklerini söyledi. Üreticilerin merakla beklediği fiyat ve desteklemelere ilişkin de konuşan Gizligider, 'Alın terinin karşılığını fazlasıyla alacağız' dedi.

Türkiye'nin birçok tarımsal üründe kendine yeterli olduğunu ve ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gizligider, bu başarının diğer ürün gruplarında da sürdürüleceğini kaydetti.

SEZONUN İLK ÇELTİĞİ BİÇİLDİ

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Gizligider biçerdöverin direksiyonuna geçerek sezonun ilk çeltiğini biçti. Dualar ve iyi dileklerle başlayan törende, yeni sezonun üreticiler için bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulunuldu.