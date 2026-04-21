AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Av. İsmail Ergüneş, 14–20 Nisan Şehitler Haftası kapsamındaşehit ailelerine yönelik ziyaretler gerçekleştirirken, teşkilat mensupları da Edirnekapı Şehitliği’ndedüzenlenen programla aziz şehitlerimizi andı.

Sosyal Politikalar Başkanlığı, Şehit Yakınları, Gaziler ve Yetimler Komisyonu tarafından EdirnekapıŞehitliği’nde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın ardındanşehit kabirleri ziyaret edilerek dualar eşliğinde kabirlere güller bırakıldı.



ERGÜNEŞ: ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ BAŞIMIZIN TACIDIR

Şehitler Haftası kapsamında İlçe Başkanı Av. İsmail Ergüneş de şehit ailelerini ziyaret ederek, azizşehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri olduğunu vurguladı. Ergüneş,15 Temmuz gecesi vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet şerbeti içen Kahraman Şehidimiz Mahmut Eşit’in ailesini ziyaret etti. Ayrıca 1994 yılında geçici köy korucusu olarak görev yaparken şehit düşen Kahraman Şehidimiz İsmail Açıkça’nın kıymetli ailesi de ziyaret edildi.



Ziyaretlerde şehit aileleriyle yakından ilgilenen İlçe Başkanı Ergüneş, şehitlerimizin bıraktığı emanetlerin her zaman baş tacı olduğunu ifade ederek, “Şehitlerimizin ruhu şad, makamları âli olsun” dedi.

Ayrıca Kadın Kolları Başkanı Sevda Aşkın, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Eren Tilki, Şehit Yakınları, Gaziler ve Yetimler Komisyonu Başkanı Ali Rıza Subaşı ve teşkilat mensupları Gaziosmanpaşa’da ikamet eden Şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Hafta boyunca ziyaretlerin devam edeceği ve

ilçedeki tüm ailelerin ziyaret edileceği bildirildi.