Muğla'da Milas Belediyesi, yerel tarımı güçlendirmek ve üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla kış sezonu öncesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli kışlık sebze fidesi desteği sağladı.

MUĞLA (İGFA) - Kırcağız Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde, başvuruda bulunan ve şartları sağlayan 32 mahalleden 85 üreticiye toplam 170 bin 699 adet fide teslim edildi. Destek kapsamında üreticilere brokoli, beyaz lahana, karnabahar ve kırmızı lahana fideleri verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek ile Kırcağız Mahalle Muhtarı Mehmet Sarıçoban da katıldı. Her iki isim de desteklerin üreticiler açısından önemli olduğunu belirterek Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür etti.

BAŞKAN TOPUZ: 'ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Törende konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, artan girdi maliyetlerinin üreticiler üzerindeki yükünü hafifletmek için üretime doğrudan destek verdiklerini söyledi. Topuz, amaçlarının yalnızca fide dağıtmak değil, üreticinin tarlada kalmasını ve yerel tarımın güçlenmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Topuz, Milas'ın bereketli topraklarının üretmeye devam etmesi için çiftçilerin yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından üreticilere fideleri tek tek teslim edildi. Programa belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.