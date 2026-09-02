Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun tarihî, kültürel ve doğal mirasını korumak, yaşatmak ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

ORDU (İGFA) - Ordu'nun sahip olduğu değerleri her alanda dünyaya tanıtmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Güler, bu kapsamda Ordu Tarihi Evleri ve Yason Burnu için UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste projelerinin hazırlanacağını açıkladı.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Ordu Tarihi Evleri ve Yason Burnu için UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste projelerini hazırlıyoruz.

Taşbaşı başta olmak üzere kentimizin tarihî evlerini ve özgün sivil mimarlık örneklerini bilimsel çalışmalarla ele alıyor; Ordu Tarihi Evleri UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste Projesi'ni hazırlıyoruz.

Perşembe ilçemizde bulunan Yason Burnu için de önemli bir süreci başlatıyoruz. 1. derece arkeolojik ve 2. derece doğal sit alanı olan Yason Burnu; 1869 tarihli kilisesi, arkeolojik değerleri ve eşsiz doğal dokusuyla Ordu'muzun en kıymetli miras alanlarından biri. Hazırlayacağımız Yason Burnu UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste Projesi ile bu özel alanımızın korunmasını, gelecek nesillere aktarılmasını ve uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesini hedefliyoruz.

Amacımız çok açık: Ordu'muzun sahip olduğu tarihî, kültürel ve doğal zenginlikleri koruyarak UNESCO Dünya Mirası yolculuğunda güçlü adımlar atmak. Tarihimize sahip çıkıyor, değerlerimizi koruyor, Ordu'muzun mirasını geleceğe ve dünyaya taşıyoruz.'