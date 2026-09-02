Peter Bormann Genç Sismolog Eğitim Kursu (YSTC), bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenleniyor. 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasındaki programa 20 ülkeden 30 genç araştırmacı katılıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Sismoloji Komisyonu Genel Kurulu öncesinde geleneksel olarak düzenlenen Peter Bormann Genç Sismolog Eğitim Kursu (Young Seismologists Training Course-YSTC), bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştiriliyor.

31 Ağustos'ta başlayan ve 5 Eylül'e kadar sürecek eğitim programında, dünyanın farklı ülkelerinden gelen 30 genç araştırmacıya ileri düzey sismoloji eğitimi veriliyor.

GENÇ ARAŞTIRMACILARA İLERİ DÜZEY EĞİTİM

Kurs kapsamında Kandilli Rasathanesi başta olmak üzere ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi'nden akademisyen ve araştırmacılar tarafından eğitimler gerçekleştiriliyor. Programda; deprem kaynak fiziği, gözlemsel ve sayısal sismoloji, sismik tehlike ve risk analizi, yapı dinamiği ile yer hareketi modelleme gibi alanlar ele alınıyor. Eğitimin ilk gününde ise deprem kaynak mekaniği ve modellemesi, kuvvetli yer hareketi sismolojisi ve simülasyonları ile zemin karakterizasyonu konuları işlendi.

'EN NİTELİKLİ KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMLARINDAN BİRİ'

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, YSTC'nin Avrupa sismoloji topluluğunun en nitelikli kapasite geliştirme programlarından biri olduğu vurgulandı.

150 yılı aşkın gözlem, araştırma ve bilgi birikimine sahip Kandilli Rasathanesi, farklı ülkelerden genç sismologları Türkiye'nin deprem ve tsunami araştırmaları alanındaki önemli araştırma merkezlerinden birinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi