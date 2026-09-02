Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yerel Hafıza, Evrensel Gelecek' sloganıyla kentin sosyal, kültürel ve idari hizmet binası için düzenlediği ulusal mimari proje yarışması sonuçlandı. Toplam 130 projenin değerlendirildiği yarışmanın kolokyum ve ödül töreni 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi'nde hayata geçirilecek Sosyal, Kültürel ve İdari Hizmetler Binası için başlatılan 'Ulusal Tek Kademeli Mimari Proje Yarışması' tamamlandı.

Kentin ana merkezinde; ticaretin, gündelik yaşamın ve kamusal etkileşimin yoğunlaştığı alanda hayata geçirilecek yeni hizmet binasının projesini belirlemek amacıyla düzenlenen yarışmaya 130 proje katıldı.

130 PROJE DÖRT AŞAMADA DEĞERLENDİRİLDİ

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada projeler jüri tarafından dört aşamalı eleme sürecinde değerlendirildi. İlk turda değerlendirmeye alınan 130 projeden 7'si elenirken, ikinci tura kalan 123 projeden 61'i elendi.

Üçüncü turda değerlendirilen 62 projeden 39'u elenirken, son turda 23 proje değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından dereceye giren projeler ile eş değer mansiyon ödülüne layık görülen çalışmalar belirlendi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ DİCLE HÖKENEK'İN EKİBİNE

Yarışmada Mimar Dicle Hökenek'in ekip temsilcisi olduğu proje birincilik ödülüne layık görüldü. Proje ekibinde İnşaat Mühendisi Mahmut Deniz ile danışman ve yardımcılar yer aldı.

İkincilik ödülünün sahibi Mimar Deniz Uygur'un ekip temsilcisi olduğu proje oldu. Ekipte Mimar Özcan Uygur, Mimar Semra Uygur, İnşaat Mühendisi Ayhan Fazlıoğlu ile danışman ve yardımcılar yer aldı.

Üçüncülük ödülüne ise Mimar Tuberk Altuntaş'ın ekip temsilcisi olduğu proje layık görüldü. Proje ekibinde İnşaat Mühendisi Tuncay Gün ile danışman ve yardımcılar yer aldı. Yarışma kapsamında ayrıca jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen projelere eş değer mansiyon ödülleri verildi.

YENİ YAPI KENTİN HAFIZASI VE GELECEĞİNİ BULUŞTURACAK

Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi 353 Ada 30 Parsel'de bulunan ve 2014 yılında İl Özel İdaresi'nin kapanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen 1 No'lu Hizmet Binası, deprem performansının olumsuz olması nedeniyle yıkılmıştı.

Kentin önemli noktalarından birinde bulunan alana yeni bir yapı kazandırılması amacıyla başlatılan yarışmayla; farklı bakış açılarını bir araya getiren, katılımcı, şeffaf, rekabetçi ve kolektif üretimi teşvik eden bir süreç yürütüldü.

YARIŞMANIN JÜRİSİNDE ALANINDA UZMAN İSİMLER YER ALDI

Yarışmanın jüri heyetinde Mimar Prof. Dr. Hüseyin L. Kahvecioğlu, Mimar Prof. Dr. Öncü Başoğlan Avşar, Mimar Alper Sinan Timoçin, Mimar Suat Selvi ve İnşaat Mühendisi Niyazi Parlar'ın da aralarında bulunduğu alanında uzman isimler yer aldı.

KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ 7 EYLÜL'DE

Yarışmanın tamamlanmasının ardından dereceye giren projelerin ödüllendirileceği kolokyum ve ödül töreni, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 13.30'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kolokyumda yarışma sürecinin ve dereceye giren projelerin değerlendirilmesi, mimari yaklaşımların ele alınması ve yarışmacılar ile jüri üyelerinin bir araya gelmesi planlanıyor.