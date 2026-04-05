İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonrası şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için taziye mesajı yayımladı.

ANKARA (İGFA) - İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir servis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için taziye mesajları peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit polis memuru Seçkin Yalçın'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine, Emniyet Teşkilatı'na ve millete başsağlığı temennisinde bulundu. Duran, mesajında 'Mekânı cennet, ruhu şad olsun' ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında, şehit olan polis memuru için başsağlığı dileklerini iletti. Bakanlık, Seçkin Yalçın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır dileyerek, Türk milletine başsağlığı mesajını paylaştı.