Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kadrosuna kattığı 45 yeni itfaiye eriyle gücünü artırdı. Zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan itfaiye erleri, kura çekiminin ardından görev yerlerine atandı.

ANTALYA (İGFA) - Her türlü afet ve kurtarma olayına anında müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 45 yeni personelle birlikte sahadaki etkinliğini daha da güçlendirdi.

Mülakat sürecinin ardından göreve kabul edilen itfaiye erleri, tehlikeli kurtarma koşullarına hazırlıklı olabilmek için fiziksel dayanıklılık, teknik bilgi ve kriz anı yönetimi gibi konularda kapsamlı bir eğitim programından geçti.

GÖREV ÖNCESİ UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitim sürecinde personel; yangına müdahale tekniklerinden, arama-kurtarma çalışmalarına, yüksekten iniş tatbikatlarından, kapalı alan senaryolarına kadar birçok başlıkta uygulamalı eğitim aldı.

Tam teçhizat ve ağır ekipmanla gerçekleştirilen tatbikatlarda ekipler, fiziksel dayanıklılıklarını sınarken, zamanla yarışarak koordinasyon ve doğru müdahale becerilerini geliştirdi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, kahraman itfaiye erleri, yapılan kura sonrasında yeni görev yerlerine atandı.

GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKATLAR

Zamanla yarışılan senaryolarda ekipler, hem koordinasyon hem de doğru müdahale becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Gerçeğini aratmayan tatbikatlarda itfaiye erleri karşılaşabilecekleri en zorlu durumlara hazırlandı.

Yalnızca fiziksel güç değil aynı zamanda soğukkanlılık ve hızlı karar alma yetisi gerektiren itfaiyecilikte verilen eğitimler, bu özellikleri geliştirmeye yönelik planlandı.

HER AN GÖREVE HAZIR

Antalya gibi geniş bir coğrafyada ve farklı risk alanlarında görev yapan itfaiye ekipleri için bu eğitimler hayati önem taşıyor. Orman yangınlarından trafik kazalarına, doğal afetlerden kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede görev alan itfaiye erleri, her an göreve hazır şekilde yetiştiriliyor.

Bu zorlu eğitimin ardından yeni itfaiye erleri Antalyalıların can ve mal güvenliği için sahada görev yapmaya hazır hale geldi. Zorlu mesleği bilinçli bir tercih olarak seçtiklerini ifade eden itfaiye erleri, insan hayatına dokunabilmenin en büyük motivasyonları olduğunu dile getirdi.