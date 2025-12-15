Bornova Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında kadınların hak temelli bilgiye erişimini güçlendirmek ve kurum içinde toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak amacıyla Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı'nı (KİHEP) başlattı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında kadınların hak temelli bilgiye erişimini artırmak, kurumsal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve yerel yönetimde eşitlikçi hizmet anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı'nın ilk toplantısı Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kadınların insan hakları konusunda bilinçlenmesini, haklarını tanımasını ve yaşamın her alanında bu hakları etkin şekilde kullanabilmesini hedefleyen KİHEP; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın-erkek eşitliği, hukuki haklar, iletişim, şiddetten korunma mekanizmaları, ekonomik haklar ve katılım hakkı gibi geniş bir içerik sunuyor.

Program kapsamında belediyenin farklı müdürlüklerinden oluşturulan 1. Grup, Mart ayına kadar her hafta farklı bir konu başlığında KİHEP buluşmalarına katılacak. Böylece hem kadın çalışanların güçlenmesi hem de kurum içinde eşitlik perspektifinin yaygınlaşması hedefleniyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, KİHEP'in Bornova için önemli bir toplumsal dönüşüm projesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Kadınların insan haklarına erişimini güçlendirmek, yerelde eşitliği kalıcı hale getirmek önceliklerimiz arasında. KİHEP, hem belediyemizin kurumsal kapasitesini artıracak hem de tüm hizmetlerimize eşitlikçi bir bakış kazandıracak. Bornova'da hiçbir kadın haklarından bihaber kalmayacak.'