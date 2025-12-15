Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından 'İpek Yolu' temasıyla düzenlenen 17. Altın Dokunuşlar Festivali'ni ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından 'İpek Yolu' temasıyla bu yıl 17'ncisi düzenlenen Altın Dokunuşlar Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen festival alanını ziyaret ederek hem katılımcılarla selamlaştı hem de Genç KOMEK stantlarındaki etkinliklere katılan çocuklarla bir araya geldi.

Geleneksel hale getirdikleri Altın Dokunuşlar Festivali'nin Konya'nın önemli kültür ve sanat etkinliklerinden birisi haline dönüştüğünü kaydeden Başkan Altay, 'Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz festivalde katılımcılarla ve özellikle Genç KOMEK stantlarında etkinliklere katılan evlatlarımızın coşkusuna ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Ben 17 Aralık'ta sonra erecek etkinliğimizi henüz görmeyen tüm hemşehrilerimi Selçuklu Kongre Merkezi'ne davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

GAZZE KERMESİ DE DÜZENLENİYOR

Altın Dokunuşlar Festivali kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi ve Mevlana Kültür Merkezi'nde bu yıl Gazze yararına bir de kermes düzenleniyor. Başkan Altay'ın eşi Ayşe Altay tarafından organize edilen kermeste 2018 yılından bugüne kadar Başkan Altay'a görevi dolayısıyla takdim edilen değerli hediyeler yer alıyor.

Her gün farklı branşlarda atölye çalışmalarının düzenlendiği etkinlikte ayrıca ziyaretçilere eğitmenler eşliğinde uygulama yapma imkânı sunulan festivalde ayrıca söyleşiler, sahne performansları, konserler ve çocuklar için de eğlenceli etkinlikler yer alıyor.

'İpek Yolu' temasıyla düzenlenen '17. Altın Dokunuşlar Sergisi' ve 'Gazze Kermesi', 17 Aralık Çarşamba gününe kadar 10.00-22.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.