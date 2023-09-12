Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Aerobiyoloji ve Hava Kirliliği Çalışma Grubu ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Atmosferde Aeroalerjenler ve Kliniğe Yansıması Çalıştayı 8-9 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştayda polen etkisini azaltacak şehir peyzajlarının önemine değinilirken AİD Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan da küresel ısınma nedeniyle polen mevsiminin değiştiğini söyleyerek hastaların neredeyse yıl boyu polen alerjisinden yakındıklarını ifade etti.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Aerobiyoloji ve Hava Kirliliği Çalışma Grubu ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Atmosferde Aeroalerjenler ve Kliniğe Yansıması Çalıştayı 8-9 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştayda polen alerjisi olan hastaların yararına olacak önlemlere de yer verildi.

Aerobiyoloji ve Hava Kirliliği Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. N. Münevver Pınar şehirlerde park ve bahçelerin peyzajı ve yol kenarı ağaçlandırmasında alerjenitesi yüksek, rüzgarla tozlaşan ve atmosfere çok polen verebilen ağaçların kullanılmamasını önerdi. Böcek ve kuşlarla tozlaşan ve az sayıda polen üreten, erguvan, sofora ağacı, yalancı akasya, süs elması, yalancı keçiboynuzu, katalpa ve oya ağacı gibi ağaçların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Aynı şekilde çayır çimen polenlerinin, bitkinin üst kısmında yer aldığını, geniş park ve bahçelerde ilkbaharda çim biçme etkili bir şekilde yapılırsa polen sayısının azalacağını ekledi.

Bazı polenler astıma yol açıyor

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan ise çalıştaydaki konuşmasında bazı polenlerin mevsimsel alerjik nezle ve astıma yol açtıklarını belirtti. Küresel ısınma nedeniyle polen mevsimlerinin değiştiğini ve hastaların neredeyse yıl boyu polen alerjisindan yakındıklarını söyledi. Hastaların polen takvimine göre dış ortam aktivitelerini planladıklarını, bunun için Ankara Üniversitesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği ile yayınlanan Ankara Alerjik Polen Bülteni’nden çok yararlandıklarını bildirdi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik AD’na ait Palinoloji Laboratuvarında polen gözlem ve tahmini yapılmakta olduğunu, polen takviminin Ankara Alerjik Polen Bülteni web sitesinde düzenli olarak yayınlandığını söyledi.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Hakkında:

Ülkemizde alerji ve immünoloji alanında kurulan ilk dernek olan Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD), erişkin- çocuk alerji ve klinik immünoloji uzmanlarını bir çatı altında toplamaktadır. Alerji ve Klinik İmmünoloji biliminin ve hizmetinin ülkemizde gelişimine katkı sağlamayı ve alerjik – immünolojik hastalıklar konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasını hedefleyen AİD, uluslararası katılımlı kongre ve bilimsel toplantılar gerçekleştirerek branş hekimlerinin ve ilişkili sağlık personelinin en yeni bilgiler ile güncellenmesi sağlanmaktadır. Uluslararası bilimsel kurumlarla (AAAAI, EAACI, SIAF, WAO) iş birliği yapan dernek bu iş birliklerinin ışığında uluslararası kurumların düzenlediği kongre ve kursları ülkemizde başarıyla gerçekleştirmiş, ülkemizi başarıyla temsil ederek biliminin ilerlemesine önemli bir katkı sunmuştur. Yine farkındalık yaratma misyonuyla öne çıkan dernek, üyeleri için bilimsel toplantılara katılımı için maddi destek sağlamakta dernek üyeleri dışında da bedelsiz bir şekilde kurs ve okul şeklinde çeşitli eğitim toplantıları düzenlenmektedir.