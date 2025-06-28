2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte İstanbul’da yaşayan, ancak denizle nadiren buluşma fırsatı yakalayabilen ilk ve ortaokul öğrencilerine unutulmaz bir karne hediyesi verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen özel Boğaz Turu sayesinde çocuklar, aileleriyle birlikte İstanbul’un eşsiz deniz manzaralarını keşfetme şansı buldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları’nın “Karne Boğaz Turu” denizden uzak büyüyen çocukları denize kavuşturdu. İki saat süren turda çocuklar hem İstanbul Boğazı’nın tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle tanıştı hem de deniz havasının tadını doyasıya çıkardı. Tura renk katan bir diğer etkinlik de vapur müzisyenlerinin canlı performansları oldu. Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde söylenen şarkılar, turu daha da özel ve unutulmaz kıldı. Çocuklar ve aileleri müzikle birlikte eğlenerek yıl boyunca biriken yorgunluklarını attı.

İstanbul’un benzersiz coğrafyasını ve kültürel zenginliklerini deneyimleyen çocuklar, bu tür sosyal etkinliklerle geleceğe daha güçlü ve donanımlı hazırlanıyor. Şehir Hatları’nın düzenlediği bu anlamlı tur, İstanbul’daki çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı sürdürecek.