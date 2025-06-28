Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon’un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini, bisiklet tutkunları ile benzersiz bir deneyimde buluşturmaya hazırlanıyor. Karadeniz’in incisi Trabzon, bu yıl ilk kez düzenlenecek Gran Fondo Trabzon ile hem sporun hem de keşfin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon’un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini, bisiklet tutkunları ile benzersiz bir deneyimde buluşturmaya hazırlanıyor. Karadeniz’in incisi Trabzon, bu yıl ilk kez düzenlenecek Gran Fondo Trabzon ile hem sporun hem de keşfin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Trabzon Valiliği, T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle 78 Event tarafında organize edilen Gran Fondo Trabzon 5 Temmuz’da Şehir Merkezi-Maraş Caddesi’nden start alacak.

Aynı gün başlayacak olan Trabzon Kültür Yolu Festivali ile şehir, spor ve kültürün enerjisini bir arada yaşayacak. Katılımcılar, yarış heyecanını festival coşkusuyla taçlandıracak. Organizasyon, “Spor Şehri Trabzon” ve “Trabzon’u Keşfet” vizyonu ile hem yerel spor kültürünü canlandırmayı hem de şehri ulusal ve uluslararası spor turizmiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Sporcuları sadece bir yarış değil, aynı zamanda görsel ve kültürel bir şölen bekliyor.

Gran Fondo Trabzon yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda Trabzon’u hissetmenin, doğasına, kültürüne ve tarihine dokunmanın en dinamik yolu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, spor ve turizmi buluşturan yarışa katılan bisikletseverleri Trabzon’un hikâyesine ortak olmaya davet ediyor.