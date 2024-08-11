Türkiye'nin sevilen rap sanatçılarından Sefo, İmparatour kapsamında İzmir'deki hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören konser, unutulmaz anlara sahne oldu.İZMİR (İGFA) - Sefo, sahnede enerjisi ve hit şarkılarıyla hayranlarını coştururken, sürpriz bir hareketle geceyi daha da özel hale getirdi. Olimpiyat atıcımız Yusuf Dikeç’in tarihe geçen ikonik pozunu sahnede sergileyen Sefo, hem spora hem de kültüre olan duyarlılığını bir kez daha gösterdi. İzmirli hayranları, bu anlamlı anı büyük bir coşkuyla karşıladı.

İmparatour, Sefo'nun Türkiye genelindeki birçok şehirde vereceği konserlerle devam edecek.