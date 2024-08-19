İzmir'de Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülen, 50 yaş üstü Seferihisarlılar’ın ücretsiz çay ve kahve içebildiği, aynı zamanda bir çok sosyal etkinlikten faydalandığı Seferiçınar Yaş Alma Merkezi emekli vatandaşların nefes alma noktası haline geldi.İZMİR (İGFA) - Seferihisar ilçesinde Seferiçınar Yaş Alma Merkezi'ne üye emeklilerin Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e gönderdikleri mesaj, yapılan çalışmanın anlamını bir kez daha ortaya çıkardı.

Mesajda emekliler şu sözlere dikkati çekti.

Böylesi bir merkezi düşünen, hayata geçiren, emeklilerin de ‘insan’ olduğunu unutmayan, gelecekte kendinin de ’emekli’ olacağını bilen herkese saygılarını sunan üye, "Merkezde ilk günden beri çalışan tüm personeliniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsi işinde yetkin, saygılı, güler yüzlü, sevecen insanlar. Seçiminize hepimiz hayranız. Eksik olmayın…. Bu mektubu merkeze sürekli gelen, yaklaşık 50 arkadaşım adına sözcülük etmek üzere yazıyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşların teveccühü karşısında duygulandığını dile getiren Başkan Yetişkin, "Hayatı boyunca çalışan ve artık rahat bir hayat sürmek isteyen emeklilerimize ne yazık ki korkunç bir yoksulluk dayatılıyor. Bugün emekli maaşı ile bırakın dışarda çay kahve içip sosyal etkinliklere gitmeyi, insanlar pazar alışverişi bile yapamayacak duruma geldi. Biz Seferihisar Belediyesi olarak kentimizde yaşayan emekli vatandaşlarımızın refahı için bu merkezi açtık. Şimdi üye sayımız 800’e ulaştı. Projemizin başarısı merkeze gelenlerin takdirleri ile ortada" dedi.